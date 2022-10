Super Lube Civitanova, Modena è ko: i campioni d'Italia danno spettacolo

CIVITANOVA- Brillante prestazione dei campioni d'Italia della Cucine Lube Civitanova che in appena un'ora e un quarto di gioco liquidano la pratica Modena. Trascinata da un ispiratissimo De Cecco, la squadra cuciniera ha dominato la sfida. Top scorer del match Ivan Zaytsev (16 punti, pari al 68% in attacco, 1 ace), tornato nel ruolo di schiacciatore opposto dopo il sacrificio delle prime due giornate per l'assenza di Yant. Il rientrante schiacciatore cubano, alla sua prima da titolare in questa stagione, è risultato il secondo attaccante con 15 punti, 65% in attacco e due muri). Prezioso il contributo di Balaso in difesa e ricezione, ordinato il lavoro dei due centrali biancorossi, poco utilizzati in attacco ma importanti nella composizione del gioco a muro. Sempre più nella parte Bottolo quanto D'Amico. Freddo e cinico Nikolov utilizzato al servizio: ha chiuso con un ace il secondo set.

Il tabellino

Civitanova – Modena 3-0

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Gabi Garcia n.e., Sottile n.e., D'Amico, Balaso (l), Zaytsev 16, Chinenyeze 7, Nikolov 1, Diamantini n.e., Gottardo, Ambrose (l) n.e., De Cecco 2, Anzani 3, Bottolo 9, Yant 15. All. Blengini.

VALSA GROUP MODENA: Bruninho 1, Pope, Marechal, Gollini (l), Sanguinetti, Stankovic 4, Ngapeth 9, Sala, Krick 4, Lagumdzija 13, Bossi n.e., Salsi, Rossini (l) n.e., Rinaldi 7. All. Giani.

ARBITRI: Puecher (Pd); Vagni (Pg). PARZIALI: 25-21 (26'); 25-13 (21'); 25-19 (26').

NOTE: 2135 spettatori, incasso: 33.591,00 Euro. Cucine Lube: 12 battute sbagliate, 4 aces, 4 muri vincenti, 59% in ricezione (24% perfette); 65% in attacco. Modena: 14 b.s., 2 aces, 3 m.v., 59% in ricezione (26% perfette); 47% in attacco. Votato miglior giocatore: De Cecco.