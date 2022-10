L'Ancona ritrova il sorriso nel derby: Spagnoli e Di Massimo piegano la Fermana

ANCONA- Pomeriggio a tinte alterne per le marchigiane di Lega Pro - Ancona, Fermana, Recanatese, Vis Pesaro - tutte in campo in contemporanea per l'ottava giornata di campionato.

Il derby del Del Conero

Ritrova il sorriso l'Ancona al Del Conero davanti a 3500 spettatori. I dorici di Gianluca Colavitto piegano 2-1 nel derby la Fermana esaltandosi con le reti di Spagnoli nella prima frazione e Di Massimo ad inizio ripresa perfettamente imbeccato da Petrella. Nel finale la rete di Pinzi che non ha evitato il ko. Un'iniezione di fiducia dopo le due sconfitte consecutive contro Montevarchi e Reggiana ma soprattutto in vista della duplice trasferta di Olbia (mercoledì 19/10 alle 21) e Chiavari con l'Entella (domenica 23 alle 14.30). Per i canarini una brutta battuta d'arresto con la pesante eredità dell'espulsione di Maggio arrivata al quattordicesimo del primo tempo. Ancona che sale a quota 11 punti mentre la Fermana resta ferma a 7.

Le altre partite

Tonfo per la Vis Pesaro in casa del Rimini che rimedia un sonoro 5-0. La formazione di casa ne fa quattro nei primi venticinque minuti con la doppietta di Gabbianelli e i guizzi del tandem Delcarro-Santini. Sempre quest'ultimo, nella ripresa, porta a cinque le marcature facendo scendere la nebbia sulla Vis. Pareggio a reti bianche per la Recanatese che impatta 0-0 con la Lucchese.