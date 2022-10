Carpegna Prosciutto, la rimonta non basta: arriva il primo stop in campionato

Non riesce alla Carpegna Prosciutto Pesaro la rimonta contro Tortona. Dopo aver chiuso il primo tempo a -18, una grande prestazione nel terzo quarto ha permesso alla formazione di coach Repesa di dimezzare lo svantaggio. Nell'ultimo quarto non è arrivata la spallata decisiva e Tortona nei minuti conclusivi ha piazzato i tiri decisivi per chiudere il match 81-73. Per la Carpegna Prosciutto si tratta della prima sconfitta, Tortona invece prosegue a punteggio pieno la sua regolar season.