L'Italia schianta gli Usa e conquista il bronzo ai Mondiali ma coach Mazzanti rimane in stand by

Salti, corse, schiacciate e giocate spettacolari per la medaglia di bronzo ma in casa Italia tutte le attenzioni dopo la sconfitta subita in semifinale contro il Brasile sono concentrate sulla situazione-Mazzanti: la sua posizione è incerta, c'è chi parla di esonero, chi invece è convinto rimarrà alla guida della nazionale azzurra. Quanto alla sfida contro gli Stati Uniti per il terzo posto della rassegna iridata l'Italia si è imposta per 3-0: una bella risposta dopo il ko contro il Brasile con le azzurre che dopo aver vinto agevolmente i primi due set (25-20, 25-15) si sono imposte anche nel terzo dopo aver vanificato il tentativo delle americane di riaprire il match (27-25).