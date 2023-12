Davide Mazzanti, l'ex ct della Nazionale riparte dalla Trentino Rosa (ultima in classifica)?

L'ex ct Davide Mazzanti sarebbe pronto a ripartire da Trento. L'indiscrezione arriva dalla Gazzetta dello Sport. Per il tecnico marottese sarebbe pronto un contratto triennale per sedersi sulla panchina di Marco Sinibaldi. Un progetto «di ampio respiro che comincia con una rincorsa salvezza vista l’attuale posizione di classifica dei trentini». La Trentino Rosa si trova all'ultimo posto con una vittoria e 11 sconfitte (solo 6 set vinti).

Da Marotta alla Romagna

L'ex ct Davide Mazzanti, attualmente, vive a Misano per stare vicino alla moglie che è tornata a vestire la canotta di San Giovanni in Marignano. Curiosità: da alcuni mesi Mazzanti si allena come alzatore in una squadra di volley di Serie D, la Mercatinese, nella palestra comunale di Gabicce Mare.