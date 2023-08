Europei di volley, Italia in semifinale. Mazzanti: «Bel lavoro, ora sfida con due ct italiani. Che calore dal pubblico, me lo ricorderò per sempre»

C'è un Ct dell'Italia, marchigiano, che non smette di emozionare: è Davide Mazzanti da Marotta. La sua Italvolley, battendo 3-0 la Francia, approda alle semifinali di Bruxelles senza aver concesso un set alle avversarie in questa prima parte di Europeo. «Mi sono divertito? Ni - ride Mazzanti -. Partita strana, siamo arrivati al secondo set senza ritmo cambio-palla. Però sono arrivati i muri. Grande lavoro in battuta, buona fase break, forse in contrattacco sprecata qualche alzata. Poi alla fine abbiamo fatto un gran bel lavoro». E se lo dice dopo aver spazzato via la Francia con un secco 3-0...

Ora Turchia o Polonia: in ogni caso sarà sfida tra ct italiani

«A Bruxelles? Vediamo... Non ho avversarie preferite (saranno Turchia o Polonia), bella sfida contro Stefano Lavarini o Daniele Santarelli con cui ho condiviso tanto. Mai come quest'anno sono felice, non so se siamo noi più sensibili noi o il pubblico è più caldo: ci arriva un affetto fortissimo, dipende credo anche da come stiamo in campo. Qualcosa che mi resterà addosso per sempre. Lo dicevo a Matteo (Bertini, ndr) il mio secondo: pensa quando saremo vecchi e ci ricorderemo di questo...»