L'Italvolley di Mazzanti continua a sognare: Francia strapazzata 3-0, in semifinale senza aver perso un set

FIRENZE- Continuare a sognare. E' questo l'imperativo dell'Italvolley femminile che, guidata dal Ct fanese Davide Mazzanti, nei quarti di finale degli Europei 2023 strapazza 3-0 la Francia. Una costante, dopo aver superato con un netto 3-0 la Spagna agli ottavi, riproposta sul parquet del PalaWanny di Firenze. Che spettacolo.

Primo Set

Partenza spettacolare dell'Italia (7-0) grazie a una serie di battute chirurgiche.

Sul 9-4, dopo la replica veemente su servizio delle transalpine, coach Mazzanti chiede il time-out. Parola d'ordine: «Aggredire, rapidità». Si proceda a distanza di sicurezza (14-6) con le battute di Sylla, le schiacciate di Lubian e i muri di Antropova (19-8). Il set si chiude sul 25-14 con sei muri vincenti. Italia assoluta protagonista.

Secondo Set

Più equilibrato il secondo set ma muro italiano ancora protagonista con Antropova (6-5). Si va avanti sul filo dell'equilibro con la Francia che mettere per la prima volta il naso davanti (10-9). Fase del match farcita di errori. La Francia prova ad allungare (15-18), Mazzanti richiama le sue ragazze. Altre parole d'ordine: «Non aspettare». L'allenatore azzurro, incalzato da Sylla, chiama fuori il pallone dato per buono. Dal potenziale +4 per i francesi l'Italia, con un missile e un muro di Egonu, torna sul 18-18. Ancora Egonu (con una strepitosa Danesi) ripassa: 22-20. Sul 23-23, il set-point ce lo regala una battuta sbagliata delle francesci. Nulla da fare (24-24, si va ai vantaggi). Set-point Francia su errore di Sylla che si rifà subito dopo (25-25). L'ace di Antropova viene vanificata ancora dalle transalpine. E' un continuo ribaltamento di fronte, emozioni e sofferenze a non finire. Al terzo set-point l'Italia la chiude sul 29-27 con un muro gigantesco.

Terzo Set

L'Italia di Mazzanti parte forte anche nel terzo e decisivo set: 9-3 con difesa ottima e lucidità di attacco. L'Italia è un'onda lunghissima che travolge le francesi ancora stordite dal secondo set (10-3). Le azzurre volano (14-5) ma al termine di scambi pazzeschi e salvataggi all'ultimo respiro. Il palazzetto canta le hot anni '80, l'Italvolley fa ballare in campo la Francia svariando in battuta (21-9). No net fault sul 24-11: primo match point per le ragazze di Mazzanti. La Francia recupera due punti con la disperazione ma al terzo tentativo l'Italia chiude il conto (25-13) e approda in semifinale a Bruxelles senza perdere un solo set. Magnifiche.

