Italvolley, si studia anche il dopo-Mazzanti: l'esclusione della Egonu non passa inosservata. E spunta Velasco

FANO Non è un tabù. La Federazione starebbe iniziando a pensare a un dopo Davide Mazzanti ma non prima del torneo di qualificazione olimpica che partirà il 16 settembre a Lodz, in Polonia. Le azzurre, come noto da giorni, non potranno contare sulla Villani, sulla Nwakalor ma soprattutto su Paola Egonu la cui esclusione (spiegata da un comunicato apparso, perlopiù, un mero pro forma) sta facendo discutere da giorni. Alla base ci sarebbe il rapporto pressoché nullo, con tanto di scontro faccia a faccia prima di Italia-Olanda (più di un'indiscrezione mai smentita), proprio tra l'opposto e il Commissario tecnico fanese. Priorità alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma poi il problema dovrà essere risolto.

Gli scenari

La mediazione, al momento, non sembra una strada contemplabile così come il fatto di poter rinunciare a una giocatrice forte come la Egonu anche se a livello di spogliatoio non risulterebbero conseguenze di alcun genere.

Nel valzer del toto-nomi, tipico di queste situazioni, sono già balzati alcuni profili considerando che a livello federale non viene contemplato il doppio incarico Nazionale-club. Tra questi, oltre a Giovanni Guidetti (attualmente al Vakifbank Istanbul) e Stefano Lavarini (ha un contratto con il Fenerbahçe) ci sarebbe anche la suggestione Julio Velasco ma per ora siamo ancora nel campo delle ipotesi.