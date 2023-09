Egonu-Mazzanti, spunta il retroscena: duro faccia a faccia tra i due prima di Italia-Olanda

FANO- Un rapporto che si è deteriorato nel tempo, dopo l'argento mondiale del 2018, fino a incrinarsi definitivamente negli ultimi europei e nella mancata partecipazione di Paola Egonu al torneo di qualificazione olimpica a Lodz che prenderà il via il 16 settembre. I rapporti con il Ct fanese Davide Mazzanti sono ridotti al lumicino tanto che il comunicato emesso per annunciare la non partecipazione della Egonu alla spedizione polacca sembra poco più di un pro forma: “L’atleta azzurra, pur ribandendo il proprio attaccamento alla maglia dell’Italia, ha concordato con il commissario tecnico e il presidente federale Manfredi di non partecipare al torneo in Polonia per prendersi un periodo di riposo”.

Il retroscena

La decisione sembrerebbe essere stata presa dopo un duro confronto tra i tecnico e la giocatrice avvenuto prima della finale per il terzo e quarto posto persa con l'Olanda.

Un faccia a faccia in cui l'opposto tra i più forti al mondo non le avrebbe mandate a dire al proprio allenatore lamentandosi del trattamento ricevuto con l'esclusione durante il cammino europeo a beneficio di Ekaterina Antropova