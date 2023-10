Ora è ufficiale: Davide Mazzanti non è più l'allenatore della Nazionale femminile di volley

MAROTTA - La notizia che era nell'aria da un po' adesso è ufficiale: Davide Mazzanti non è più l'allenatore della Nazionale femminile di volley. Il tecnico marchigiano, nato a Fano e cresciuto a Marotta, paga gli ultimi deludenti risultati, in particolare dei campionati Europei e del toreno di qualificazione olimpica, ma anche i rapporti tesi con alcune atlete, su tutte Paola Egonu. La separazione, consensuale, è stata comunicata la dalla Fip, mentre si è in attesa del nome del successore di Mzzanti.

"La Federazione Italiana Pallavolo e il ct Davide Mazzanti - si legge nella nota della Federazione - comunicano di aver interrotto consensualmente il rapporto che li legava. Dopo l'incontro avvenuto a Caorle, nel corso della riunione del Consiglio Federale, la Fipav e il tecnico marchigiano hanno stabilito che non ci fossero più i presupposti per proseguire il loro cammino insieme.

In un clima di commozione generale tutti i membri del Consiglio Federale hanno ascoltato ieri con grande attenzione e partecipazione l'intervento appassionato di Mazzanti, che ha ripercorso i sette anni del suo mandato e in particolare l'ultima stagione.

Al termine della relazione il CF ha tributato a Mazzanti un sincero e caloroso applauso. L'avventura sulla panchina azzurra del tecnico marchigiano, in carica dal 2017 al 2023, è coincisa con uno dei periodi più vincenti della nazionale femminile. Sotto la sua guida le azzurre, infatti, hanno conquistato: 1 Oro ai Campionati Europei 2021, 1 Oro alla Volleyball Nations League 2022, 1 Argento al Campionato del Mondo 2018, 1 Argento al World Grand Prix 2017, 1 Bronzo al Campionato del Mondo 2022 e 1 Bronzo all'Europeo 2019. Al termine di questo percorso comune, il presidente Manfredi e tutto il Consiglio Federale ci tengono a sottolineare, nei confronti di Davide, la stima e l'apprezzamento per le sue qualità umane e tecniche, ringraziandolo per l'eccellente lavoro svolto e al tempo stesso augurandogli le migliori fortune per il suo futuro professionale".