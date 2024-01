Paola Egonu si vendica (per finta) di Mazzanti: l'ex ct tramortito da una pallonata. E spunta un labiale sospetto

FANO Un nuovo capitolo, che sta facendo il rimbalzo dei social, della saga con protagonisti la campionessa azzurra di volley Paola Egonu e l'ex Ct della Nazionale, il fanese Davide Mazzanti . Nel corso del match di ieri sera (7 gennaio) tra Vero Volley Milano e Itas Trentino - guidata proprio da Mazzanti, all'esordio in panchina - il tecnico è stato colpito (involontariamente) da una pallonata scagliata dall'opposta milanese. E subito sono tornate in auge le polemiche legate al burrascoso trascorso azzurro tra i due culminato in un'estate ad alta tensione. Ad accendere il dibattito sarebbe stato il labiale pronunciato dalla Egonu dopo essersi accertata delle condizioni di Mazzanti. Un presunto "pezzo di m..." che non sarebbe sfuggito all'occhio delle telecamere.