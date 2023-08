MAROTTA Entrambi marottesi e cresciuti in pratica nello stesso quartiere. Marotta è la città di coach Davide Mazzanti e del suo vice Matteo Bertini, rispettivamente commissario tecnico e assistente della nazionale di volley femminile che oggi pomeriggio affronterà la Turchia di Santarelli in una sfida che si annuncia tutta da vivere. Nella cittadina e soprattutto nella società pallavolistica locale gli Europei hanno nuovamente portato alla ribalta l’interesse ultradecennale per uno degli sport più seguiti e per i due allenatori marottesi.

Claudio Passerini, presidente dell’Asd Volleyball Mondolfo, dice che «non siamo sorpresi dei risultati della nazionale, perché sappiamo tutti il valore di Davide e del suo staff e della squadra. Noi possiamo solo che ringraziarli per quello che fanno, le famiglie e le ragazze delle giovanili sono molto coinvolte». Un “feeling” tra squadra e pubblico confermato dal “boom” degli ascolti televesivi. Profondo il legame con tutta la città, a cominciare dagli amministratori locali, dalla giunta guidata dal sindaco Barbieri e dai consiglieri di maggioranza e minoranza. In diretta tv Mazzanti aveva annunciato in un post gara nella fase a gironi di aver ricevuto le congratulazioni dal sindaco di Marotta. Era stato proprio il palas di viale Europa a Marotta ad aprirsi al pubblico con le dirette tv per i Mondiali in Giappone. Mazzanti nel 2019 ha condotto le azzurre al terzo posto, titolo conquistato nel 2021.