Matteo Bertini vice di Mazzanti, l'Italvolley femminile è targata Marotta

ANCONA - La Nazionale italiana di pallavolo femminile parla sempre più marchigiano e marottese in particolare. Come vice del commissario tecnico Davide Mazzanti, è stato infatti scelto Matteo Bertini 44 anni tra pochi giorni, tecnico della Delta Trentino, ex allenatore della Scavolini Pesaro e amico di vecchia data dell’ex tecnico di Bergamo, Piacenza, Conegliano e Perugia. La nomina è stata ratificata dal Consiglio Federale che ha composto la coppia di tecnici tutta made in Marche per guidare Egonu e compagne nell’estate azzurra che vivrà tre appuntamenti molto importanti, a partire dalle Olimpiadi, che scatteranno il 23 luglio, i Campionati Europei e la Volley Nations League. I due tecnici hanno già lavorato insieme nella stagione 2008/09, quando componevano lo staff della Foppapedretti Bergamo guidata da un altro marchigiano, Lorenzo Micelli. Poi Bertini proseguì altre due stagioni con l’attuale tecnico del team francese di Le Cannet, quindi la parentesi in B1 da capo allenatore a San Casciano prima di quattro stagioni a Pesaro con la promozione in A1. Poi le esperienze a Bergamo, stavolta da capo allenatore, e le ultime due stagioni con la Delta Trentino con la quale ha rinnovato il contratto anche per la prossima Serie A1.

