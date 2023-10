Anna Maria Bertini, nuovo membro del CdA della Fondazione Marche Cultura

ANCONA - Il presidente Andrea Agostini e l’intero Consiglio di amministrazione della Fondazione Marche Cultura danno il benvenuto alla dottoressa Anna Maria Bertini, assessore alla cultura del comune di Ancona, nominata dal sindaco Daniele Silvetti a componente del CdA della Fondazione.

La designazione

«Salutiamo con piacere la designazione dell’assessore Bertini a consigliere della Fondazione Marche Cultura, come da previsioni statutarie – commenta il presidente Agostini – la città di Ancona non può che avere un ruolo centrale e propulsivo nelle strategie di valorizzazione e crescita culturale della Regione. La presenza di un’amministratrice del capoluogo delle Marche rafforza la sinergia con gli enti locali e sono certo che avvieremo un rapporto di proficua collaborazione.

Contiamo a breve di organizzare un primo incontro con l’assessore Bertini, per condividere con lei i progetti in corso e programmare il lavoro che ci attende in futuro».

Anna Maria Bertini è una libera professionista. Dopo la laurea in lettere all'Università Carlo Bo di Urbino ha svolto attività di insegnamento presso scuole superiori e poi di consulenza presso PMI e multinazionali, occupandosi di accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari. Ha lavorato inoltre con varie istituzioni culturali e teatri, nonché con Mogol, occupandosi della progettazione, gestione e rendicontazione di finanziamenti.