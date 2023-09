Pass per le Olimpiadi: tutto facile per le azzurre di Mazzanti contro la Corea del Sud

LODZ - Prime verifiche dopo i burrascoso epilogo de campionati europei con le azzurra chiamate ad agguantare il pass olimpico nel gruppo C con avversarie tutt'altro che facili. Ma quello di oggi doveva essere un test facile e così è stato. Debutto sul velluto per le azzurre di coach Mazzanti, che superano senza nessun problema la Corea del Sud con un netto 3-0 in una partita che non è mai stata in discussione. Facile facile il primo set chiuso sul 25-11, qualche piccola insidia nel secondo set chiuso sul 25-20 quini il terzo ed ultimo set che le azzurre hanno chiuso sul 25-17. Domani l’Italia tornerà in campo per la seconda giornata contro la Slovenia. Azzurre che guidano il gruppo C in compagnia di Germania, USA e Polonia.