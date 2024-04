Meteo, Primo maggio con sciarpa e ombrello. Forti temporali e temperature in picchiata: dove e quando pioverà

Come ogni appuntamento con il primo maggio che si rispetti la pioggia sembra non mancare mai. Dopo giorni di tempo soleggiato e temperature quasi estive, nella giornata del 1 maggio in tutta Italia ci sarà secondo 3bmeteo un calo drastico delle temperature ma soprattutto forte rischio di temporali.

Nord

Il maltempo del primo maggio colpirà anche il Nord infatti è previsto che dalle prime ore del mattino al Nordovest e sull'Emilia occidentale avremo piogge e temporali, localmente intensi e associati a locali grandinate. Entro sera peggiora anche su Lombardia, resto dell'Emilia Romagna e Nordest con fenomeni anche forti a fine giornata e nella notte.

Centro

Per chi vuole assistere al concertone del Primo Maggio avremo un rapido peggioramento fin dal mattino sulle regioni tirreniche con rovesci e temporali, anche intensi a associati a locali grandinate. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali anche verso l'Adriatico, un po' meno intensi sul litorale ma ancora localmente forti all'interno.

Sud

Graduale miglioramento sulla Sardegna dopo i temporali anche forti della notte e le prime ore del mattino, veloce transito di piovaschi sulla Sicilia.

Temperature

Le temperature avranno un calo drastico che partirà dalle regioni più occidentali, avremo venti tesi o forti a rotazione ciclonica e soprattutto nei bacini occidentali avremo mari mossi e molto agitati.