ANCONA I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, nel pomeriggio di ieri (17 maggio), hanno rintracciato e arrestato un cittadino pakistano di 26 anni, accusato di aver fatto rientro nel territorio nazionale senza la prevista autorizzazione del Ministro dell’Interno, nonostante avesse a proprio carico un decreto di espulsione ed un ordine di lasciare il territorio a cui aveva dato seguito.

La scoperta

L’arrestato, infatti, aveva lasciato il territorio nazionale a seguito di Decreto di Espulsione. Dal fotosegnalamento effettuato presso la locale Polizia Scientifica, infatti, è emerso che lo straniero era stato precedentemente fotosegnalato in Germania ed in Francia, rispettivamente nel febbraio 2023 e nel marzo 2024. Pertanto, lo stesso era di fatto illegittimamente rientrato in Italia senza alcuna autorizzazione del Ministero dell’Interno. Per tale motivo, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno tratto in arresto l’uomo.