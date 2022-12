Alluvione, non resterò al tappeto. A Pianello di Ostra serata benefica con il ct dell'ItalVolley Davide Mazzanti

OSTRA - Serata benefica a Pianello di Ostra venerdì 9 dicembre alle 20.30 al tendone vicino al campo sportivo. Il titolo dell'evento è evocativo: "Non resterò al tappeto. Come reagire ai pugni della vita". Saranno presenti Davide Mazzanti (allenatore nazionale di volley femminile), Andrea Bari e Emanuele Birarelli (ex giocatori della nazionale volley maschile).