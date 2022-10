Boxe, Monza amara per l'anconetano Occhinero: il titolo passa a De Marchi

MONZA- L'anconetano Mattia Occhinero è stato sconfitto, all’Arena di Monza, dallo sfidante al titolo tricolore dei piuma Matteo De Marchi ma è uscito a testa alta dal confronto.

L'incontro

Dopo 10 riprese intense, accanite, con i due pugili che non hanno lesinato colpi ed impegno il 26enne anconetano è stato costretto a cedere lo scettro tricolore ma può recriminare sul verdetto dei giudici visto che fino alle prime 6 riprese era in vantaggio di almeno 2-3 punti e sono alla fine ha pagato dazio alla rimonta avversaria. Una rimonta che i giudici hanno dato come decisiva ma rimane il rammarico per Occhinero convinto, ha dichiarato alla fine, di avere vinto. E comunque già pronto a chiedere la rivincita al suo avversario. Purtroppo ha pagato il fatto di combattere in trasferta e di essere arrivato per la prima volta alle 10 riprese. Ma ha dato dimostrazione del suo valore. Ed un pari, che gli avrebbe consentito di rimanere campione, sarebbe stato il giudizio più equo.