Vis Pesaro, ennesima sconfitta fatale per Banchieri: esonerato (aveva rinnovato a gennaio fino al 2026)

PESARO - La Vis Pesaro 1898 comunica di aver sollevato Simone Banchieri dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia mister Banchieri per la professionalità e l’impegno profuso in questo anno di lavoro, facendo a lui i migliori auguri per il futuro. Fatale per il tecnico l'ennesima sconfitta, l'ultima patita in casa contro la Lucchese, con una classifica che lascia pochissimo spazio alle speranze di salvezza diretta. Solo lo scorso gennaio Banchieri aveva prolungato il controtto con i biancorossi fino a giugno 2026.

Il sostituto

Chi siederà in panchina nel prossimo difficilissimo turno di campionato contro il Rimini? La società, al momento, non ha ancora ufficializzato il sostituto.