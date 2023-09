PESARO «Arriviamo a Carrara convinti dei nostri mezzi. Chiaramente avremmo voluto fare risultato in entrambe le partite precedenti, ma sappiamo che abbiamo comunque disputato due ottime gare. Ora, però, dobbiamo muovere la classifica, perché nel calcio contano i punti». Così Simone Banchieri, in vista della trasferta della sua Vis allo stadio dei Marmi programmata per oggi alle 18.30.



Contro una big



L’allenatore ben conosce la difficoltà della partita, «contro una Carrarese che vuole vincere il campionato, essendo composta praticamente da tutti elementi over, anche se io non distinguo i calciatori in base all’età ma alla forza». E ancora: «I presupposti sono differenti, per noi che abbiamo il sogno di salvarci, però noi abbiamo elementi giovani e meno giovani che possono dire la loro. Sono contento dei 22-23 elementi che mi sono stati messi a disposizione, che hanno dimostrato di essere una buona squadra sia contro la Spal che contro l’Olbia, contro cui sono arrivate due sconfitte pure per fattori esterni, che quindi non posso allenare». Si può allenare eccome invece la fase realizzativa, che è stato il tema della settimana di allenamenti vissini visto lo zero alla casella reti segnate. «Dobbiamo migliorare anche nella nostra area, visto il gol su calcio d’angolo preso nell’ultima partita dove comunque c’era un fallo su Zoia non fischiato, però ci siamo concentrati molto sulla finalizzazione - ha specificato Banchieri -. Abbiamo creato tante occasioni e dobbiamo imparare a fare gol. Per fare gol bisogna tirare in porta».



Qualche acciacco



La formazione anti-Carrarese non sarà diversissima da quella delle prime due uscite stagionali, «nonostante abbiamo qualche acciaccato che valuteremo fino all’ultimo». Tra questi Karlsson, attaccante islandese arrivato l’ultimo giorno di mercato assieme ai vari Rossetti, de Vries e Mattioli che stanno comunque crescendo. Mattioli, «difensore duttile e completo, che può giocare al centro come sulla fascia», dovrebbe partire ancora titolare, assieme a Tonucci e a Rossoni. L’alternativa è Cusumano. Nessun calcolo sulla partita successiva che andrà in scena 72 ore dopo (contro l’Entella sul neutro di Recanati), l’attacco sarà sulle spalle di Sylla e Pucciarelli, probabilmente supportati dal recuperato Marcandella. «Marcandella, Di Paola e Rossetti sono centrocampisti che hanno diversi gol nelle corde - ha aggiunto Banchieri - però ho grande fiducia in Sylla, Karlsson, Pucciarelli e de Vries, che è un attaccante esterno che può agire sotto la prima punta, dando il meglio quando gioca vicino alla porta». Il tecnico biancorosso ha parlato in termini positivi anche di coloro che non sono stati impiegati ancora: «Ho molta fiducia in Da Pozzo, in Foresta e in Nina, anche se finora non hanno mai giocato».



Coordinate del match



Carrarese-Vis si giocherà alle 18.30 allo stadio dei Marmi-4 Olimpionici Azzurri. Direzione di gara affidata a Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo, assistito da Alessandro Cassano di Saronno e Bruno Galigani di Sondrio, con Simone Gauzolino di Torino quarto ufficiale. Per Andeng Tona Mbei prima assoluta sia coi marmiferi che coi pesaresi. Diretta Sky sport sul canale 254, anche in streaming su Now.