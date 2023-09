La Vis Pesaro cede il passo all'Olbia a Recanati: per i rossiniani è la seconda sconfitta consecutiva

PESARO Seconda sconfitta consecutiva, dopo il ko della scorsa giornata in casa della Spal, per la Vis Pesaro. I biancorossi di Banchieri, al termine di una partita sostanzialmente avara di emozioni, esce sconfitta dal neutro di Recanati (causa lavori al Benelli) per mano dell'Olbia. 0-1 il risultato in favore dei sardi che hanno sfruttato al meglio una rete, sugli sviluppi di uno splendido corner di Ragatzu, messa a segno da Bellodi all'80'. Nell'altro anticipo Pineto-Entella 0-0.

