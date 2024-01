Boom di presenze negli stadi della Serie C: +40% degli spettatori sulla scorsa stagione. Tutti i numeri delle marchigiane

ANCONA Nei 19 turni del girone di andata, le presenze negli stadi della Serie C rispetto alla scorsa stagione. Nello specifico sono aumentate del 40%, passando da 1.059.304 spettatori del 2022-23 agli attuali 1.478.526. A rilevarlo è un indagine del Centro Studi della Lega Pro.

«È un traguardo straordinario, che ci riempie di orgoglio - spiega il presidente della Lega Pro Matteo Marani -L’accresciuto interesse per la Serie C è un dato sotto gli occhi di tutti, comprovato da questi numeri e da quelli registrati negli ascolti tv. A proposito di questi, il boom delle presenze negli stadi è la prova che la maggiore distribuzione delle gare nel weekend non solo non ha penalizzato il botteghino, come qualcuno temeva, ma ha anzi aumentato l’interesse generale. Siamo il campionato della gente, delle 60 piazze distribuite nel Paese, popolare e amato. Ringrazio ognuno dei nostri club per l’impegno che ha messo nel raggiungere questo clamoroso risultato di partecipazione»

Continua per il focus sulle marchigiane