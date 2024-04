La Fermana fa il blitz a Sassari: ora crede nella salvezza. L'esultanza con i tifosi in Sardegna

SASSARI La Fermana che non ti aspetti espugna l'Acquedotto e conquista tre punti di platino per le sue ambizioni di salvezza. Ospiti attenti, decisi, concentrati e motivati, Torres stanca e senza grandi obiettivi in questo finale di stagione considerato che il Cesena ha ormai vinto il campionato ed il secondo posto non dovrebbe sfuggire ai rossoblù di Greco. Così Zaccagno e compagni non sono riusciti a scardinare l'attenta difesa di una Fermana che ci ha messo cuore ed una abnegazione fuori dal normale. I gialloblù non solo si sono difesi egregiamente ma hanno anche punto quando c'era la necessità ed il bisogno di farlo. Video da Fermana Fc - Inviato da Michela Mircoli