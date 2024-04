ANCONA I playout del girone B potrebbero diventare una sfida tutta interna alla nostra regione. In rigoroso ordine di classifica Recanatese, Ancona, Vis Pesaro e Fermana occupano oggi proprio le quattro posizioni che valgono gli spareggi salvezza. Insomma, una specie di “Torneo delle Marche” con in palio però il mantenimento della categoria.

I risultati

I risultati della 35^ giornata appena andata in archivio spingono in questa direzione. In alto infatti la vittoria della Spal sul Gubbio ha permesso agli estensi di aumentare a +3 il margine sulla zona rossa. In basso invece l’impresa della Fermana capace di espugnare il campo della Torres, seconda forza del campionato, ha consentito ai gialloblu di staccare di 3 punti l’Olbia lasciandole il fanalino che vale la retrocessione diretta. A dire il vero ad oggi anche la Fermana sarebbe retrocessa in quanto il distacco di capitan Giandonato e compagni dalla Recanatese ammonta a 9 lunghezze. Di conseguenza per la ben nota regola che indica in massimo 8 punti il divario fra le potenziali rivali da playout, ad oggi i leopardiani otterrebbero la salvezza diretta. Però la Fermana rivitalizzata dalla cura Mosconi è già alla sua seconda vittoria consecutiva, dato particolarmente significativo per una squadra che nelle prime 33 giornate aveva vinto solo 3 volte. Dunque ancora tutto può accadere circa posizioni e distacchi ma la quasi certezza riguarda le quattro potenziali interessate ai playout: le marchigiane.

Le sfide

Abbiamo detto del potenziale confronto fra quintultima e penultima invece, sempre secondo l’attuale classifica, a contendersi l’altra sfida che vale la salvezza sarebbero l’Ancona e la Vis Pesaro. Guarda caso entrambe uscite sconfitte nell’ultimo turno: i dorici 0-2 in casa del Pontedera e la Vis nel derby con il Rimini, punita in extremis dalla rete di Ubaldi allo scadere. Si tratta anche delle due formazioni al momento con il peggiore stato di forma, almeno a giudicare dai risultati. L’Ancona ha conquistato appena 2 punti nelle ultime 5 giornate, una sola vittoria nelle ultime 10 partite. Peggio ha fatto la Vis Pesaro reduce da 5 sconfitte consecutive, 7 gare perse nelle ultime 8, ultima vittoria il 18 febbraio sul Pescara. Insomma, due squadre in palese difficoltà, con evidenti problemi nel trovare la via della porta avversaria. Per l’Ancona appena 4 reti nelle ultime 8 partite, astinenza dal gol che dura da 291 minuti più recuperi. La Vis negli stessi ultimi 8 turni è andata a rete solo 4 volte. Siamo lì.

Le prospettive

Ovviamente i 9 punti ancora in palio potrebbero ancora cambiare volto alla classifica, ma i valori attuali sembrano piuttosto consolidati. Un piccolo vantaggio ce l’hanno Ancona, Vis Pesaro e Fermana che giocheranno due gare in casa e una sola in trasferta mentre la Recanatese ne ha due fuori e solo il Gubbio al Tubaldi.