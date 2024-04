ANCONA Sono rimaste in sei le iscritte alla corsa per la salvezza, sei naufraghi che lottano per salire sulla scialuppa di salvataggio nella quale però ci sono solo tre posti. Le altre dovranno rassegnarsi a scendere nel girone dantesco della serie D: direttamente l’ultima, dai playout le perdenti degli spareggi incrociati fra le ultime quattro che la precederanno in classifica. Fra i 37 punti della Spal e i 35 dell’Ancona passa la linea rossa tra la salvezza diretta e la roulette russa dei playout. A 34 insegue la Recanatese imbattuta a Pineto grazie al rigore parato da Meli, a 33 la Vis Pesaro sconfitta a domicilio dalla Lucchese. In fondo, a quota 25, Fermana e Olbia. Oggi sarebbero condannati alla retrocessione certa i canarini in quanto i sardi sono in vantaggio negli scontri diretti. Considerate già salve le squadre a 41 punti, la favorita per la salvezza diretta è indubbiamente la Spal e non solo per il +2 attuale sui playout. Gubbio e Pineto in casa, Entella e Olbia fuori. Difficile pensare che gli estensi non tirino fuori almeno 5 punti in queste partite.



L’Ancona

Sciupato il jolly dello scontro diretto con la Spal, sembra difficile ora rimontarla. Si comincia domenica a Pontedera, club reduce da due ko consecutivi. Gara insidiosa ma non impossibile. Poi il Sestri in casa, la più in forma dell’intero girone avendo vinto 4 delle ultime 5 partite. Quindi derby a Pescara, con annessa antica rivalità, chiusura in casa contro una Lucchese tranquilla. Situazione complicata ma non drammatica. Conservando l’attuale posizione in classifica, all’Ancona basterebbe mantenere lo stesso ritmo di Olbia e Fermana per salvarsi. Infatti con almeno +9 punti sulla penultima niente playout e salvezza diretta. Potrebbe essere l’estrema ciambella di salvataggio. Condizione attuale opaca, solo 2 punti ottenuti nelle ultime 4 giornate, calendario di media difficoltà. Ma bisogna vincere ogni tanto.

La Recanatese

I 4 punti conquistati nelle ultime due giornate e soprattutto lo scontro diretto vinto contro l’Ancona hanno rianimato lo spirito e le speranze di una formazione prima in crisi nera. I leopardiani avranno subito la Carrarese al Tubaldi, pessimo cliente. Poi la visita alla neo promossa Cesena, magari distratta dai festeggiamenti, poi il Gubbio in casa e chiusura in trasferta con l’Entella. L’ obiettivo dei giallorossi potrebbe essere il quintultimo posto con il +9 sulla penultima, ma ci sarebbe da superare l’Ancona. Condizione attuale: 4 punti nelle ultime 4 gare, il gruppo ci crede.

La Vis Pesaro

Duro il compito di Stellone visto che la Vis ha perso 6 delle ultime 7 partite. Stellone parte con il derby di Rimini, rivalità accesa; poi il Perugia al Benelli e la trasferta di Sestri, altri due clienti scomodi, chiusura in casa contro una Juve NG in crescita. Salvezza diretta complicata. L’obiettivo della Vis potrebbe essere il quintultimo posto scavalcando sia Ancona che Recanatese, sempre sperando nel +9, altrimenti sarà playout.

La Fermana

Basta guardare la classifica per capire l’altissimo quoziente di difficoltà dell’impresa che attende la Fermana. Unico obiettivo: scavalcare l’Olbia e abbassare lo svantaggio dalla quintultima a non più di 8 lunghezze. E poi sarebbe lotta a coltello negli spareggi. Mosconi sembra aver dato una sterzata, la squadra è viva. Ma c’è anche un calendario non agevole: trasferte con Torres e Juve NG, inframmezzate dalla gara interna con la Lucchese. Chiusura al Recchioni con il Pescara. Replicare i 5 punti ottenuti nelle ultime 4 giornate potrebbe non bastare. La Fermana deve fare un miracolo