Vis Pesaro, che carattere: a Perugia Pucciarelli e Karlsson timbrano il 2-2

PERUGIA - Che impegno per la Vis Pesaro. Una sorta di esame - l'ennesimo - per la squadra di Banchieri chiamata alla verifica Perugia contro una formazione. quella umbra che deve ancora definire la propria identità anche perchè alle spalle del tandem Cesena-Torres poi la classifica è cortissima con Carrarese e Pescara ma non solo loro che sgomitano. Partita importante per la Vis come detto perchè anche nelle zone calde della classifica la battaglia è aspra e anche la politica dei piccoli passi può essere importante. Di certo uscire indenni dal "Curi" vorrebbe dire tanto non solo per la classifica ma anche per il morale.

PERUGIA - VIS PESARO 2-2

15' Perugia in vantaggio con Iannoni abile a farsi trovare pronto sul secondo palo dopo un tiro-cross dal versante opposto di Seghetti (1-0).

30' La Vis trova il pareggio con un guizzo di Pucciarelli lesto nel rapinare il pallone sugli sviluppi di un rimpallo (1-1).

39' Perugia di nuovo avanti.

Seghetti, dal limite dell'area, trova la girata imparabile (2-1)

46' fine primo tempo

Secondo tempo:

1' Fuori Polverino, dentro Fortin.

65' La Vis trova il pareggio. Sylla trova la respinta in area e Karlsson, subentrato a Mamona, trova il tap-in vincente.

4' di recupero

Finita: la Vis pareggia 2-2 a Perugia grazie alle resti di Pucciarelli e Karlsson.

+++A breve il tabellino