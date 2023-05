PESARO Ultimi giorni di scuola anche dalle parti di via Simoncelli. Clima rilassato dopo le tensioni dei mesi scorsi, per una salvezza sofferta ma arrivata alla fine in maniera meritata, come testimonia l’andamento contro le squadre di medio-bassa classifica (32 punti sui 39 totali sono stati colti nelle sfide coi team della colonnina di sinistra della classifica). I problemi della Vis sono nati con le prime dieci della classe, dove sono arrivate troppe prestazioni incolore e goleade incassate, anche se poi i tre punti strappati all’ultima giornata alla Carrarese quarta del lotto sono stati decisivi per la salvezza diretta, senza passare dai playout, uniti alla penalizzazione dell’inadempiente Imolese.



Per molti sarà addio



Sono 12 gli elementi dell’ultima rosa biancorossa che sarebbero contrattualizzati con la Vis anche per la stagione 2023-2024, la sesta di fila di terza serie… e non era mai accaduto prima. Si tratta di Farroni, Gavazzi, Zoia, Astrologo e Ngom, che hanno un accordo fino al 30 giugno 2025, e di Rossoni, Di Paola, Coppola, Marcandella, Pucciarelli, Sanogo e Nina, i quali invece hanno un contratto che scadrà alla fine della prossima stagione. Non è assolutamente certo che si riparta da tutti loro, anzi è altamente probabile che siano diversi a dire addio a Pesaro dopo il rompete le righe che dovrebbe essere ordinato al culmine della presente settimana. I giovani Astrologo e Sanogo, ad esempio, hanno mercato, come confermato dallo stesso presidente Bosco nella conferenza stampa di sabato scorso in cui è tornato a parlare. Da capire cosa si deciderà di fare col portiere Farroni, un altro che potrebbe avere più di una richiesta, non è scontato che restino a Pesaro - per motivi differenti - nemmeno Gavazzi, Coppola, Nina e Ngom. Si ripartirà sicuramente dal jolly Rossoni, da Di Paola che se sta bene è un lusso per la categoria, da Marcandella che avrà voglia di spaccare il mondo dopo mesi in infermeria per la rottura del ginocchio, e forse da Pucciarelli. Ci sono poi giocatori che, pur essendo a scadenza, si farà di tutto per trattenere: tra loro Tonucci e Valdifiori, perni di difesa e centrocampo che innalzerebbero il livello di esperienza, e non solo, di qualsiasi team di terza serie. La stagione di Fedato, poi, che è stata nella prima metà strepitosa, potrebbe far fare più di un ragionamento su un’eventuale conferma.



Il nodo mister



Chiaramente ogni mossa sul mercato dovrà essere anticipata dalla scelta del mister che, stando sempre alle parole del presidente, dovrebbe essere Simone Banchieri. «Siccome ha colto i 6 punti che di fatto ci hanno salvato, sarà il primo - se non l’unico - allenatore con cui mi siederò - ha detto Bosco -. Vediamo se ci saranno i presupposti tecnici, economici e di progetto per continuare insieme, ma sinceramente gli va dato atto di aver accettato di venire qua a tre giornate dalla fine, senza la garanzia di un rinnovo contrattuale in caso di salvezza come invece avevo fatto, sbagliando, qualche stagione fa con un altro allenatore. Banchieri è venuto a Pesaro a prescindere: ho apprezzato tanto che abbia preso la squadra quando era in un loop negativo». Parole che fanno intendere come si vada verso una fumata bianca, anche se ovviamente nessuno conosce il pensiero di Banchieri stesso il quale non ha potuto nemmeno mai parlare essendo arrivato a Pesaro nei giorni caldissimi scanditi dal prolungato silenzio stampa di cui sopra.