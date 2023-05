PESARO Nuovo campo da calcio allo stadio Benelli, restano otto ditte. Lavori al via a metà giugno. Si è tenuto ieri mattina in Comune il sorteggio tra le imprese che avevamo manifestato interesse alla gara per i lavori in programma quest’estate allo stadio di Pantano Tonino Benelli, dove la Vis Pesaro, reduce dalla salvezza in serie C, gioca le partite casalinghe. «E’ stata fatta l’estrazione delle otto ditte che verranno invitate a presentare l’offerta economica - ha riferito ieri pomeriggio al termine della riunione per il sorteggio, l’assessore al Fare Riccardo Pozzi - L’avvio dei lavori è previsto per metà giugno».



Gli importi



Importo dell’operazione, 900 mila euro. La giunta, lo scorso 8 maggio, ha approvato il progetto definitivo per il rifacimento del campo: verrà sostituito l’attuale manto, che non riesce più a drenare l’acqua, con uno di ultima generazione. Il piano, nel dettaglio tecnico, prevede otto fasi lavorative: asportazione della superficie, rimozione porte e panchine esistenti, ripristino della superficie mediante sistemazione del manto superficiale e realizzazione dello strato di sottofondo, dello strato intermedio e dello strato finale. Posa in opera del drenaggio, operazioni di livellamento, stesura dei teli mediante sovrapposizione ed incollaggio. E ancora: realizzazione dell’impianto di irrigazione, fornitura e posa in opera delle varie panchine, interrate e fuori terra. Poche settimane prima del via libera all’operazione del Benelli, l’esecutivo comunale aveva approvato il progetto esecutivo del nuovo centro sportivo calcistico nel quartiere di Villa Fastiggi. Il progetto definitivo era stato approvato la scorsa estate, ad agosto. Successivamente non sono mancati i problemi, come aveva ammesso l’assessore Pozzi nel consiglio comunale che aveva affrontato proprio questa tematica, incalzato dall’interrogazione del consigliere Fdi Daniele Malandrino. In pratica, sugli interventi di tipo strutturale ci sono state difficoltà rispetto a errori tecnici da parte del tecnico incaricato dall’Ati interessata al project financing.



Project financing



Il progetto si è dovuto rivedere, sono state richieste integrazioni che hanno ottenuto il parere favorevole intorno a metà marzo. Poi il sì al progetto esecutivo, che ha ottenuto la verifica esterna, come previsto dalle normative, mettendo così l’Ati in condizione di poter realizzare gli interventi strutturali. La conclusione complessiva dei lavori, compresa la parte strutturale, è prevista per fine novembre-dicembre. Ma già da quest’estate la parte sportiva in senso stretta sarà accessibile e se ne potrà usufruire. L’operazione complessiva della cittadella sportiva di Villa Fastiggi ha un valore di 4 milioni, concessione di 31 anni, partenariato pubblico-privato, tra il Comune di Pesaro (che mette 1,2 milioni) e l’Associazione temporanea di imprese Mati Group e Vis Pesaro (Fastiggi Sport Center), che copre il resto dell’investimento.



L’investimento



Il nuovo impianto avrà uffici, servizi, campi per il padel oltre che calcetto, un bistrot, un’area relax, spogliatoi rinnovati. La Vis Pesaro nel quartier generale sportivo di Villa Fastiggi potrà allenarsi, prepararsi agli incontri e ci sarà spazio anche per il settore giovanile.