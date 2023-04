Torneo delle Regioni, l’U17 delle Marche in finale per lo scudetto. L’U19 esce ai quarti tra gli applausi

VINOVO – La Rappresentativa Under 17 è in finale al Torneo delle Regioni 2023. La selezione di mister Francesco Baldarelli può scrivere la storia, domani alle ore 11 allo stadio “Piola” di Vercelli, contro i padroni di casa del Piemonte-Valle d’Aosta. Ma vada come vada, si può parlare già di successo, considerando il cammino dei ragazzi marchigiani. Il Comitato Regionale Marche si complimenta con l’Under 17, con lo staff e con tutte le selezioni nostrane che hanno partecipato alla kermesse.

La finalissima sarà visibile in diretta streaming sul profilo YouTube della LND. L’U17 è arrivata all’ultimo atto battendo oggi la Campania in semifinale, punteggio di 3-0, firmato Pierluigi e Gaspari, a cui si somma un’autorete campana e il rigore parato da Orsini sul punteggio di 0-0.

Le voci dei protagonisti

«E’ stata una partita difficile come immaginavamo, la Campania dispone di ottime individualità – racconta Baldarelli -. E’ stato bravissimo il nostro portiere a parare un rigore a inizio gara che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro. Abbiamo subito reagito e colpito un palo. Nella ripresa ci siamo organizzati, con i cambi, riuscendo a portare a casa un risultato rotondo. Voglio fare un grande elogio ai miei giocatori per il cuore e l’applicazione, ora sono chiamati all’ultima fatica e sono certo che daranno il meglio. Questa è una dimostrazione del grande lavoro del nostro movimento calcistico, che sta facendo benissimo e merita questa finale nazionale».

L’Under 17 può salire sul tetto d’Italia, regalando il quarto successo al TdR alle Marche. Dopo l’Under 17 nel 1968, l’Under 19 nel 1981 e la Femminile nel 2002, la selezione U17 allenata da mister Francesco Baldarelli può scrivere la storia.

Eliminazione che brucia quella dell’Under 19, ai quarti contro la Campania. Ieri pomeriggio, la selezione di mister Massimo Lombardi ha perso 1-0, all’ultimo respiro, nonostante una buonissima prestazione, tante occasioni sprecate e una sola concessa. Fatale, purtroppo. Ma complimenti comunque alla nostra Under 19.