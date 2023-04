L'Asd Pietralacroce '73 festeggia 50 anni: stagione da record per uno dei club più antichi di Ancona

ANCONA- 50 anni e una stagione da record. Modo migliore per festeggiare non poteva esserci per la polisportiva ASD Pietralacroce '73 di Ancona: uno dei club più antichi e storici dell'intero capoluogo.

I numeri

Cinque affiliazioni a Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva (Figc con il calcio e il Futsal, Fip con la pallacanestro e anche Fibis, Uisp e Opes), due squadre di calcio (prima squadra in seconda categoria e Juniores regionale, creata proprio in questa stagione), due squadre di basket, due squadre di calcio a 5 (prima squadra in Serie C1, il massimo torneo regionale e Under 19), una squadra di calcio a 7 e una squadra di biliardo sportivo, otto campionati agonistici e una quantità impressionante di amatori praticanti per un totale di oltre 300 tesserati. Sono questi i numeri che hanno contraddistinto la stagione sportiva del club nel suo cinquantesimo. Una storia che nasce, nel 1973, dall’unione tra la sessione sportiva della Società di Mutuo Soccorso “Pace e Unione” e gli appassionati della comunità parrocchiale. Un trascorso glorioso grazie alla pallavolo femminile ed un presente solido grazie all’impegno di dirigenti sportivi legati dalla passione per lo sport. Che strizzano l'occhio ad altri traguardi.