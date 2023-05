L'Atletico Ascoli in trionfo: i bianconeri superano l'Urbino e volano in Serie D. Il gol vittoria di Traini

URBINO Il titolo della stagione di Eccellenza Marche 2022/2023, con relativa promozione in Serie D , se lo aggiudica l'Atletico Ascoli piegando l'Urbino in trasferta 0-1 e resistendo così alle inseguitrici Fossombrone e Atletico Gallo. Dopo novanta minuti di grande difficoltà, al cospetto di una formazione ducale ordinata e mai doma, decisivo il gol del baby Traini per far esplodere la festa bianconera e la gioia di mister Sergio Pirozzi a fine gara.