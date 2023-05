L'Atletico Ascoli in trionfo: i bianconeri superano l'Urbino e volano in Serie D. La gioia di mister Pirozzi

URBINO Il titolo della stagione di Eccellenza Marche 2022/2023, con relativa promozione in Serie D, se lo aggiudica l'Atletico Ascoli piegando l'Urbino in trasferta 0-1 e resistendo così alle inseguitrici Fossombrone e Atletico Gallo. Dopo novanta minuti di grande difficoltà, al cospetto di una formazione ducale ordinata e mai doma, decisivo il gol del baby Traini per far esplodere la festa bianconera e la gioia di mister Sergio Pirozzi a fine gara.

La classifica parla chiaro

«La classifica parla chiaro - dice il tecnico bianconero - siamo stati bravi. Sapevamo che dovevamo vincere, la tensione era tanta per questi ragazzi ma sono stati bravi a gestirla e farsi trovare pronti in questa occasione. Sono felice per questa società che è una società seria; sia il Presidente che i soci meritano la Serie D. Questo è un campionato con tante squadre con ottimi giocatori. Sono felice perché in queste quattro partite dopo il mio arrivo siamo riusciti a fare 10 punti. Ora il futuro è un punto interrogativo nelle mani del Signore, ma per me è stato un tornare a vivere, il campo è stata sempre una mia grande passione e ringrazio la società per questa occasione che mi ha dato».