Mister Osvaldo Jaconi, quante possibilità di primato attribuisce alla Vigor?

«I campionati vanno giocati fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata. In tre giornate la matricola di Clementi ha recuperato 5 punti al Pineto e deve crederci. In ogni caso il cammino resterà straordinario: nessuno a inizio stagione pensava a un percorso simile».

Il Fano deve coltivare rimpianti per l’andata balbettante?

«No perché l’organico era stato stravolto rispetto allo scorso campionato. Serviva un periodo d’adattamento alle metodologie di Mosconi e gli infortuni hanno inciso. Quando è stato trovato l’equilibrio i granata hanno aperto le ali e adesso si candidano a playoff da protagonisti. Mosconi ha fatto un buon lavoro».

Quanto vale la salvezza della Samb?

«Il traguardo non deve sembrare scontato alla luce delle innumerevoli problematiche emerse nel corso della stagione. Merita elogi il lavoro tattico e mentale di mister Manoni che ha saputo isolare la squadra tirando fuori il meglio».

L’ha sorpresa il pareggio del Porto d’Ascoli a Pineto?

«Nelle ultime settimane sembrava in difficoltà, ma è tornato in auge con un risultato di prestigio. Solo un rigore dubbio a tempo scaduto ha negato l’exploit. Il cammino della formazione di Ciampelli va comunque applaudito».

Montegiorgio e Tolentino sono destinate all’Eccellenza?

«I numeri lasciano poco spazio alle speranze. Difficile ipotizzare l’inversione di tendenza per i fermani che non riescono a muovere la classifica da settimane. I cremisi sono vivi, ma si sono svegliati troppo tardi».