Roberto 6.5 Interventi autorevoli sulle due conclusioni di Blando, senza colpa sulla rete di Carnevale

Mancini 7 Match di grande efficacia, bravo quando spinge e quando fa argine

Bucari 6 Un paio di distrazioni della ripresa

Bartolini (dal 36’ st) sv

Marini 6 Suo il fallo su Esposito per il penalty. Prova a riscattarsi nella ripresa

Lazzari 6.5 Prova decorosa

Pierpaoli (dal 1’ st) 7 Qualche input intelligente e prezioso

Magi Galluzzi 7.5 Difesa grintosa, solito gol sfiorato con l’imperioso stacco di testa, poi la rete che frutta il pari

Kerjota 8.5 Colpisce la traversa su punizione, produce l’assist-gol per Magi Galluzzi, confeziona una rete da cineteca

Alessandro Pesaresi 8 Partita di grande personalità e spessore. Rapido ed efficace nella sequenza del rigore che frutta l’1 a 2. Magistrale l’apertura su D’Errico nel primo tempo

Marcucci (dal 33’ st) sv

Perri 6 Impegno e sacrificio, ma ha bisogno del gol

Denis Pesaresi (dal 9’ st) 7.5 Un altro match da mettere in cornice

D’Errico 7 Trasforma freddamente il penalty, esce per problemi fisici

Baldini (dal 1’ st) 7 Grande sostanza, sempre presente e partecipe al gioco

Balleello 7 Tecnica, grinta, posizione, cerca anche il gol e ci va vicino

Clementi (all.) 7 Condotta di gara efficace, anche nella sequenza dei cambi

Marra (arb.) 6 Legittimi i due rigori, discutibile qualche altra decisione