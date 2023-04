Serie D per cuori forti: il Fano fa festa all'ultimo respiro al Riviera delle Palme, per la Vigor rimonta e vittoria da urlo (e il Pineto ora è a -7)

SAMB - FANO 1-2

Il Fano espugna il Riviera delle Palme (1-2) con un gol di Cecconi allo scadere della partita. Granata in vantaggio con Carrà, alla mezz'ora della ripresa, autore di una conclusione imparabile dalla distanza. L'1-1 istantaneo quanto illusorio per i rossoblù, in 10 da inizio secondo tempo per l'espulsione di Cardella (per frasi irriguardose pronunciate contro l'arbitro), grazie a una deviazione di Marras sotto misura prima del sigillo definitivo del granata Cecconi, di testa, con un tocco contestato dalla Samb per un possibile tocco di mano.

VIGOR SENIGALLIA - MATESE 3-2

Vince ancora la Vigor, ora a -7 dalla capolista Pineto, ma tra le indiscusse protagoniste di questa serie D. Vittoria esaltante in rimonta: sotto 0-2, la Vigor timbra il 3-2 all'ultimo respiro. Ospiti in vantaggio al quarto d'ora con una ribattuta in area di Carnevale, bis subito dopo con un rigore procurato e realizzato da Esposito. Alla mezz'ora la Vigor accorcia con D'Errico abile a trasformare un penalty guadagnato da Pesaresi. Nella ripresa Senigallia prima trova il 2-2 con Magi Galluzzo abile a trasformare in ora un piazzato di Pesaresi e, in pieno recupero, agguanta la vittoria con l'albanese Kerjota autore di un tracciante laser dal limite dell'area (3-2). Un risultato ancora più dolce visto il concomitante pareggio della capolista Pineto quanto restano 4 giornate alla fine del campionato.