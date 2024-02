Fano, Alessandro Mancini ai quarti del Torneo di Viareggio con la Rappresentativa di D. Rinviata la trasferta a Piedimonte Matese

FANO - Rinviata anche Fano-Matese, inizialmente in programma per domenica 25 febbraio 2024. La partita, valevole per la 24esima giornata di campionato, sarà recuperata mercoledì 6 marzo 2024 alle 14.30 allo stadio Ferrante di Piedimonte Matese.

Viareggio

Il posticipo si è reso necessario vista la presenza di Alessandro Mancini, talento granata, capitano della Rappresentativa di Serie D impegnata al Torneo di Viareggio. Domani, infatti, la squadra con i migliori giovani del campionato dilettanti affronterà ai quarti di finale i congolesi del Brazzavielle. Per lo stesso motivo era già stata rinviata al 28 febbraio Alma-Notaresco.

Il ritorno in campo

La squadra di Cornacchini, con una nuova presidenza, tornerà in campo mercoledì 28 al Mancini contro il Notaresco. Una pausa utile per riordinare le idee e ritrovare tranquillità dopo un periodo tormentato.