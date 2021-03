La Recanatese torna in vantaggio contro il Matese: 2-1 di Pezzotti dopo i gol di Brunetti e Felici

ANCONA - Prova a sbloccarsi la Recanatese, in campo al Tubaldi a partire dalle 14.30 contro i campani del Matese per il recupero della 14ª giornata del girone F di Serie D. Il tecnico Giovanni Pagliari recupera dopo la squalifica Marco Raparo che oggi sarà il perno di centrocampo del 3-4-3. I giallorossi vanno a caccia di una vittoria che manca ormai dal 28 febbraio scorso, contro il Real Giulianova, unica vittoria al centro di cinque sconfitte. I campani arrivano da nove risultati utili consecutivi, un ruolino di marcia che li ha portati al settimo posto. Se la difesa potrebbe restare invariata, a centrocampo spazio a Raparo con Bove candidato numero uno ad affiancarlo per far rifiatare Guercio e Sbaffo. Nel tridente potrebbe trovar spazio dal primo minuto Senigagliesi.

SERIE D girone F recuperi 10ª 13ª e 14ª giornata (ore 14.30)

Recanatese-Matese 2-1 (8’ Brunetti, 55’ Felici, 76’ Pezzotti)

Montegiorgio-Pineto rinviata

Porto Sant’Elpidio-Agnonese rinviata

CLASSIFICA

Campobasso* 46

Notaresco* 42

Castelnuovo Vomano* 40

Cynthialbalonga 35

Vastogirardi* 34

Castelfidardo* 29

Matese** 28

Vastese* (-1) 27

Tolentino* 26

Rieti 26

Aprilia 26

Recanatese*** 25

Montegiorgio*** 25

Fiuggi** 20

Pineto******** 17

Real Giulianova 17

Porto Sant’Elpidio*** 3

Agnonese** 3

* ogni asterisco una partita in meno

PROSSIMO TURNO

22ª giornata (domenica 21 marzo ore 14.30)

Castelnuovo Vomano-Castelfidardo

Cynthialbalonga-Real Giulianova

Matese-Campobasso

Notaresco-Montegiorgio

Porto Sant’Elpidio-Rieti rinviata

Recanatese-Pineto

Tolentino-Fiuggi

Vastese-Aprilia

Vastogirardi-Agnonese

