Mister Osvaldo Jaconi, che valore assume la seconda vittoria di fila della Vigor?

«Consolida il secondo posto e avvalora il cammino straordinario. Nascondeva molteplici insidie la sfida contro il Termoli che stava risalendo la classifica con prestazioni convincenti: l’1-0 dimostra la maturità di una matricola diventata una splendida realtà».

Come spiega il trend eccellente del Fano?

«Avendo cambiato tutto rispetto alla scorsa stagione serviva tempo per recepire i dettami di Mosconi. Adesso la squadra ha una fisonomia definita e consapevolezza, oltre a una solidità difensiva notevole. Il derby contro la Vigor sarà un banco di prova importante».

«La salvezza raggiunta in anticipo ha spento gli ardori della formazione di Ciampelli che non sembra credere fino in fondo ai playoff. La sconfitta contro un avversario costruito per il vertice come il Cynthialbalonga ci può stare, ma l’organico può sfoderare prestazioni migliori».«La salvezza non è in cassaforte, ma la marcia delle ultime settimane testimonia che Manoni ha toccato le corde giuste, spostando le attenzioni solo sul campo. Al resto ha provveduto Marone, prodigioso sui due rigori della Vastese».«Purtroppo il Tolentino ha poche possibilità di salvezza e il Montegiorgio rischia molto. Il pareggio di Notaresco riduce le possibilità dei cremisi, mentre la sconfitta col Roma City complica il compito del team di Izzotti che si giocherà tanto contro la Vastese».