Osvaldo Jaconi torna in panchina. "Il Comandante" re delle promozioni riparte dalla Sangiorgese (Prima categoria)

PORTO SAN GIORGIO- Riecco Osvaldo Jaconi in panchina. Il "Comandante" classe 1947, nato in Lombardia a Mandello del Lario ma marchigiano di adozione, ripartirà dalla Sangiorgese 1922 in Prima Categoria club nel quale ha svolto il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile. Prenderà il posto dell'esonerato Luigi Bugiardini (da calciatore ha indossato, tra le altre, le maglie di Ascoli e Palermo).

Una carriera di vittorie

Jaconi, che nelle Marche ha allenato Fermana, Civitanovese, Montegranaro e Fano, ha ottenuto ben undici promozioni in carriera. Dal Castel Di Sangro al Livorno (con un giovanissimo Giorgio Chiellini) passando per la Civitanovese (due volte), il Fano, la Leonzio Sicula, il Savoia, l'Ivrea, il Lecco e il Montegranaro. Insieme a Jaconi ci sarà Enos Paolini, anche lui promosso in prima squadra dopo aver guidato la scuola calcio neroazzurra.