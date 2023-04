FOSSOMBRONE Settimana calda in casa Fossombrone. Dopo aver concesso qualche giorno libero ai suoi ragazzi in occasione delle festività pasquali, mister Michele Fucili ha ritrovato la squadra nella giornata di ieri. L’obiettivo è preparare al meglio la difficile trasferta di domenica sul campo dell’Osimana. Quando mancano solamente due giornate al termine del campionato, i biancoazzurri sono secondi in classifica, ad un solo punto dalla capolista Atletico Ascoli. Provare il sorpasso in extremis per volare direttamente in Serie D è una missione obbligatoria, così come quella di vincere e blindare definitivamente (almeno) il secondo posto (+4 su Montefano e Atletico Gallo), ottimo in chiave playoff.

Il cliente di domenica però è tra i più scomodi. I giallorossi di Osimo sono una delle formazioni più esperte del circuito. L’Osimana oggi è sesta, a un punto dai playoff e vuole recuperare almeno una posizione. «Abbiamo trascorso una sosta serena, visto che i risultati della scorsa giornata hanno mantenuto tutti i giochi aperti - racconta Gianluca Marcantognini, estremo difensore biancoazzurro e tra i migliori della categoria, nonché il meno perforato di questa stagione - E’ stata utile per rifiatare un po’, prima di tornare a dedicare anima e corpo alla preparazione del prossimo incontro di campionato con l’Osimana».

Osimo, partita complicata

A proposito: «A Osimo mi aspetto una partita molto complicata, come peraltro tutte le precedenti. Giocheremo contro una squadra pienamente in corsa per il suo obiettivo e composta da giocatori forti e di esperienza. Dal canto nostro, affronteremo la gara con la giusta mentalità e un grande entusiasmo, consapevoli che a questo punto del campionato e con questa classifica i margini di errore vanno limitati pressoché a zero». Il muro biancoazzurro poi parla delle possibilità di vincere il campionato: «Ci crediamo. Siamo sotto di un punto ma tutto ancora può succedere. Dovremo essere bravi a porci nella condizione di poter sfruttare un eventuale rallentamento della capolista. Allo stesso tempo, dei risultati positivi ci permetterebbero di consolidare il nostro vantaggio sulle dirette inseguitrici».

