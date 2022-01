La finale Fossombrone-Atletico Ascoli assegna la Coppa, sono quattro i recuperi di campionato

ANCONA La finale di Coppa a Senigallia e quattro recuperi per completare il girone di andata. Si riallinea verso un’effettiva ripresa anche il campionato di Eccellenza dopo la sosta di Natale e l’ulteriore rinvio per Covid. Al Bianchelli di Senigallia si gioca Fossombrone-Atletico Ascoli, finale di Coppa Italia di Eccellenza: l’ambito trofeo regala gloria e il pass per la fase nazionale, dove le vincitrici di ogni regione si giocheranno l’accesso diretto in Serie D. C’è anche la diretta televisiva su Tvrs, canale 11.

Sono invece quattro i recuperi di campionato: con Marina-Jesina si completa la 15ª giornata, mentre Montefano-Fabriano Cerreto, Servigliano-Biagio Nazzaro e Valdichienti-Urbino chiuderanno il cerchio della 17ª giornata. Ancora rinviata Porto Sant’Elpidio-Sangiustese.

-Finale Coppa Italia di Eccellenza

Fossombrone-Atletico Ascoli (ore 15 a Senigallia)

-Eccellenza recuperi 15ª e 17ª giornata

Marina-Jesina ore 15

Montefano-Fabriano Cerreto ore 15

Porto Sant’Elpidio-Sangiustese rinviata

Servigliano-Biagio Nazzaro ore 15

Valdichienti-Urbino ore 15

CLASSIFICA

Vigor Senigallia 34

Fossombrone 30

Sangiustese 25

Jesina 24

Atletico Ascoli 24

Azzurra Colli 23

Marina 22

Urbania 22

Atletico Gallo 21

Valdichienti 20

Montefano 20

Biagio Nazzaro 20

Porto Sant’Elpidio 17

Urbino 16

Fabriano Cerreto 14

Grottammare 11

Servigliano 5

