Recanatese, avanti con Pagliari: l'annuncio via social in una foto con patron Guzzini

RECANATI- Continua il matrimonio sportivo tra la Recanatese e mister Giovanni Pagliari. Il tecnico della promozione in Serie C e quello che ha ottenuto la salvezza nel terzo campionato professionistico italiano, resterà sulla panchina giallorossa per altre due stagioni. Aspettando il semaforo verde dalla sentenza Siena (penalizzazione in vista per i toscani), i leopardiani saranno ripescati da decimi nella zona playoff giocando il primo turno l'11 maggio in casa del Gubbio.

LEGGI ANCHE: E' ufficiale, i playoff slittano all'11 maggio: pubblicate tutte le nuove date. La Recanatese con un piede e mezzo dentro

L'annuncio

Ad annunciare il rinnovo è stata la stessa Recanatese in una foto con il patron Guzzini. “Avanti insieme! Mister Giovanni Pagliari resta sulla nostra panchina per altre due stagioni. Che bello!“.