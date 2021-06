L'Atletico Gallo fa la rimonta, Anconitana fuori dai playoff. Porto d'Ascoli e Atletico Ascoli sono dentro

ANCONA - Ultima di campionato per l’Eccellenza con l’apertura parziale al pubblico sugli spalti. Si decidevano prime e seconde classificate dei due gironi da sei squadre, che poi si affronteranno domenica prossima in due semifinali incrociate, cui seguirà la finale in campo neutro di domenica 20 giugno: in palio l’unica promozione in D dopo il più strano campionato d’Eccellenza della sua storia tra tamponi, distanziamento e spalti vuoti.

Nel girone A il Fossombrone vince 2-1 a Senigallia e chiude al primo posto, mentre l’Atletico Gallo vince 3-2 in rimonta a Jesi ed è secondo. Resta clamorosamente fuori l’Anconitana che vince 1-0 contro il Montefano ma chiude al terzo posto a -1 dall’Atletico Gallo.

Volata a tre anche nel girone B con il Valdichienti che crolla 4-1 a Grottammare ed è superato al fotofinish da Porto d’Ascoli e Atletico Ascoli che vincono rispettivamente 2-0 e 1-0 contro Azzurra Colli e Sangiustese. Il Porto d’Ascoli è primo in virtù degli scontri diretti avendo perso 2-1 all’andata per poi vincere 3-1 al ritorno contro l’Atletico.

Per cui le semifinali, che si disputeranno domenica prossima, saranno Fossombrone-Atletico Ascoli e Porto d’Ascoli-Atletico Gallo: previsti tempi supplementari di 15 minuti ed eventuali calci di rigore in caso di parità.

Eccellenza girone A 10ª giornata (ore 16.30)

Anconitana-Montefano 1-0 (Frinconi)

Jesina-Atletico Gallo 2-3 (Gabrielloni, Muratori, Giovannini, Bartolini, Muratori)

Vigor Senigallia-Fossombrone 1-2 (Bianchi, Baldi, Urso)

Classifica: Fossombrone 21, Atletico Gallo 19, Anconitana 18, Jesina 11, Montefano 7, Vigor Senigallia 5

Eccellenza girone B 10ª giornata (ore 16.30)

Grottammare-Valdichienti Ponte 4-1 (Carminucci, Fuglini, Mascitti, Alighieri, Monserrat)

Porto d’Ascoli-Azzurra Colli 2-0 (Napolano, Shiba)

Sangiustese-Atletico Ascoli 0-1 (Mariani)

Classifica: Porto d’Ascoli 18, Atletico Ascoli 18, Valdichienti 16, Sangiustese 11, Grottammare 11, Azzurra Colli 8

