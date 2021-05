C'è il derby Vigor-Anconitana, l'Atletico Ascoli a Grottammare per continuare la corsa

ANCONA Seconda giornata di ritorno e già quartultima di campionato per l’Eccellenza in versione ridotta con due gironi da sei squadre. Nel girone A, dopo l’anticipo Fossombrone-Atletico Gallo terminato 0-0, l’Anconitana deve vincere per ridurre il distacco dalla vetta: i dorici di Lelli sono di scena a Senigallia contro la Vigor per un derby sempre molto sentito. Completa il turno Jesina-Montefano, sfida tra due squadre ormai fuori dai giochi per la vetta. Nel girone B l’Atletico Ascoli, in vetta alla classifica con 12 punti, cerca un altro colpo a Grottammare, mentre le due dirette inseguitrici, la Sangiustese e il Valdichienti Ponte, provano a recuperare terreno in casa del Porto d’Ascoli e dell’Azzurra Colli. Va ricordato che al termine del campionato seguiranno semifinali incrociate tra prime e seconde e finale in campo neutro per stabilire l’unica promozione in Serie D.

Eccellenza girone A 7ª giornata (ore 16.30)

Fossombrone-Atletico Gallo 0-0 (giocata ieri)

Jesina-Montefano

Vigor Senigallia-Anconitana

Classifica: Fossombrone 14, Atletico Gallo 12, Anconitana 10, Vigor Senigallia 5, Jesina 5, Montefano 4

Eccellenza girone B 7ª giornata (ore 16.30)

Azzurra Colli-Valdichienti Ponte

Grottammare-Atletico Ascoli

Porto d’Ascoli-Sangiustese

Classifica: Atletico Ascoli 12, Sangiustese 10, Valdichienti 10, Porto d’Ascoli 8, Grottammare 5, Azzurra Colli 2

