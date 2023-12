Samb - Atletico Ascoli a rischio violenza, ordinato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti di Ascoli, Castel di Lama, Folignano e Venarotta

SAN BENEDETTO - "Concreto pericolo di azioni violente in occasione della partita di calcio Us Sambenedettese sdd-Atletico Ascoli". Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell'Interno per il Campionato nazionale di serie D 2023-2024, in programma alle 14.30 di domenica 10 dicembre 2023 allo Stadio Riviera delle Palme ha chiesto la misura preventiva della prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nei Comuni di Ascoli Piceno, Castel di Lama, Folignano e Venarotta.

Annullamento e rimborsi

Il prefetto di Ascoli Piceno, Carlo De Rogatis, sentito il questore ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nei Comuni di Ascoli Piceno, Castel di Lama, Folignano e Venarotta, con annullamento e rimborso di quelli eventualmente già emessi.