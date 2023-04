Playoff e playout, ora che succede? Tutti gli scenari sul tavolo tra campo, rinvio e nuove date in programma

ANCONA Nessuna decisione, ma solo per ora. Il rinvio dei playoff di Lega Pro, a causa della possibile nuova penalizzazione che sta per colpire il Siena nono classificato nel girone B, sarà deliberato ufficialmente nel Consiglio di Lega in programma domani, giovedì 27 aprile. Nel Direttivo di lunedì, al quale ha partecipato anche l'amministratore delegato dell'Ancona Roberta Nocelli nel ruolo di consigliera, si è discusso dei procedimenti pendenti dinanzi alla giustizia sportiva che coinvolgono alcuni club di C (anche l'Imolese nel girone delle marchigiane, ndr) decidendo di rinviare la pronuncia tra 48 euro posticipando anche la riunione delle società che giocheranno gli spareggi. In presenza, magari, delle penalizzazioni - rischiano entrambe fino a -4 per recidiva nelle irregolarità amministrative - che dovrebbero colpire sia Siena che Imolese. Il rinvio dei playoff appare comunque scontato per evitare complicazioni dall'eventualità di ricorsi e, in questo senso, la data più accreditata per il primo turno sarebbe quella dell'11 maggio rispetto all'attuale domenica 30 aprile. Con il posticipo, la finalissima per la Serie B slitterebbe al 18 giugno (ora è fissata per l'11/6).

