Lube Civitanova, niente scherzi oggi: c'è un Verona da domare

CIVITANOVA - In campo anche a Santo Stefano: Lube, ecco (il via alle 15,30 all’Eurosuole Forum) l’ultima giornata del girone di andata con in palio tre punti che fanno gola tanto ai marchigiani quanto a Verona in quanto poi verrà stilato il tabellone dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia dove accederanno le prime otto in classifica.Ritmi molto serrati e biocatori costretti a smaltire in fretta le gozzoviglie natalizie perché il 30 inizierà già il girone di ritorno con la Lube che sarà impegnata a Monza. In campo un interessante duello a distanza tra Nikolov, Yant, Mozic e Keita: i migliori giovani interpreti di posto quattro. «Per me che sono originario di Padova conta sempre parecchio questa sfida, che per anni è stata un derby – ricorda Fabio Balaso, ormai civitanovese di adozione data la lunga militanza alla Lube - sarà una gara interessante e delicata per la classifica. Di conseguenza, anche per la griglia della Coppa Italia. Quello scaligero è un team dall'elevato potenziale fisico, lo ha già dimostrato lo scorso anno e ora non è da meno».