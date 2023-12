SAN BENEDETTO Tornare alla vittoria per chiudere bene il girone di andata ed il 2023. Nella partita casalinga di oggi contro la Vigor Senigallia la Samb ha assoluto bisogno di conquistare i tre punti per mettere alle spalle un periodo poco brillante sotto l’aspetto dei risultati. Infatti la squadra di Lauro ha ottenuto appena due punti nelle ultime tre gare ed il magro bottino l’ha costretta a perdere la vetta della classifica e a scivolare al secondo posto con due punti di ritardo dalla nuova capolista Campobasso. Tra la vittoria che manca da tre turni, il rammarico per alcune decisioni arbitrali che non l’hanno favorita come meritava, qualche critica di troppo all’indirizzo del ds De Angelis e del tecnico Lauro, la Samb cercherà oggi di rimettere le cose in sesto superando la Vigor Senigallia che, però, sta attraversando un buon momento di forma. La compagine del tecnico Clementi arriva all’appuntamento odierno con il morale a mille per le due vittorie (con Riccione e Vastogirardi) ed il pareggio (con Avezzano) ottenuti negli ultimi tre turni facendola sistemare al sesto posto in classifica.

APPROFONDIMENTI IL MISTER Zeman torna a dirigere il Pescara dopo il malore: la curva dell'Ancona lo aveva omaggiato con uno striscione

Chi gioca

Lauro dovrà fare a meno dell’infortunato Paolini e dello squalificato Barberini che oggi sconterà il turno di stop inflitto ieri dal Giudice Sportivo così come il vice allenatore Marco Mancinelli fermato per una giornata dopo l’espulsione rimediata sabato scorso a Riano. Recuperato il giovane Chiatante che, dopo più di un mese di stop per un infortunio muscolare, torna quindi a disposizione ma siederà inizialmente in panchina. Lauro confermerà il 4-2-3-1. Davanti a Coco, verrà schierata la linea difensiva a quattro che vede gli utilizzi di Zoboletti e Pagliari sulle due fasce, con Sbardella e Sirri al centro. A centrocampo, al fianco di Arrigoni ci sarà il ritorno di Scimia che ha scontato il turno di squalifica e sostituirà Barberini. Per il giovane centrocampista guineano Tourè, inizialmente ci sarà la panchina visto che non è ancora al meglio della condizione fisica. In avanti - nell’impossibilità di poter schierare il neo acquisto Luca Senigagliesi che potrà essere utilizzato alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia - saranno impiegati Cardoni, Alessandro e Battista a ridosso di Tomassini che resta il punto di riferimento più avanzato.

I tifosi

A spingere la squadra rossoblù alla vittoria ci saranno come sempre i tifosi che si aspettano di chiudere il 2023 con una soddisfazione. Saranno circa 5 mila stasera al Riviera. Più di cinquanta i tifosi che arriveranno allo stadio sambenedettese da Senigallia.