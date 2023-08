SAN BENEDETTO - Riposti gli ombrelli, largo agli ombrelloni. Il gioco di parole è d’obbligo per inquadrare la situazione di ieri lungo la Riviera delle Palme. Prima domenica d’agosto, fortunatamente diversa rispetto ai precedenti giorni del weekend. La pioggia, infatti, non ha guastato i piani delle migliaia di persone, tra residenti e turisti, che volevano godersi una lunga giornata on the beach. Il colpo d’occhio d’insieme offriva una riva sì affollata, ma comunque non da ressa agostana. Proprio sulle pagine del nostro giornale, l’associazione albergatori aveva già previsto una lieve flessione turistica nella prima settimana del mese in corso.



La Quintana



Un’altra chiave di lettura: l’assenza di molti bagnanti domenicali ascolani, concentrati sui riti della Quintana. Ad ogni buon conto, questo trend avrà vita breve. Ferragosto, infatti, è sempre più vicino e l’affluenza sulla spiaggia è destinata a riesplodere fragorosamente. Molti stabilimenti balneari, infatti, stanno raccogliendo prenotazioni su prenotazioni per pranzi, cene e feste, a cavallo tra lunedì 14 e martedì 15 agosto. «Qui da me, per il consueto pranzo del 15, siamo al completo già da una decina di giorni - sostiene Emidio Del Zompo: titolare dello chalet “La Bussola” -. Anzi, sto cercando di reperire panche e tavoli aggiuntivi, per scontentare meno persone possibile. In questa struttura, come in molte altre, Ferragosto si conferma la festa che richiama più gente di tutta l’estate». Insomma: si comporrà un allegro mix di habitué della Città delle Palme, insieme ad altri che, magari, visitano la zona per la prima volta.



Le mappe



Anche per loro, l’amministrazione comunale ha sfornato uno strumento che, in tempi di super-cellulari, ha un gusto un po’ retrò, restando comunque molto valido. Ossia la cara, vecchia, cartina turistica.



La cartina



«La carta turistica stampata vanta ancora una forte rilevanza ed è immediatamente comprensibile anche ad un pubblico non digitalizzato» si legge in un recente atto municipale che dà l’ok alla stampa ed alla distribuzione di ben cinquemila mappe. Il compito di grafica, stampa e fornitura è stato affiato alla ditta sambenedettese “Idee & Carta Carbone”; mentre la distribuzione è stata affidata alla “Graffiti Srl” di Monsampolo, per un costo di 976 euro. Mappe alla mano, i turisti possono andare a caccia dei tanti tesori che la città offre loro. Magari puntando sempre sul lungomare dove, in questo periodo, la macchina della movida è accesa praticamente sette giorni su sette. Stasera, al “Kontiki Club” va in scena il “Summer Beach Party”, con tante sonorità latine. Info: 324-5559014. Sempre oggi, ai “Bagni Andrea”: una nuova elettrizzante serata con lo staff di “Bobo”. Per maggiori informazioni: 0735-83834. Domani, tradizionale serata danzante al “Sud-Est”col programma che prevede la musica live del “Luca Bachetti Group”, info: 347-5588182. Dopodomani, cena-spettacolo in stile caprese al “Medusa Beach”. Per informazioni: 0735-198566